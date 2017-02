Presidente do Consep afirma compromisso de diálogo entre comunidade e polícias

O presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública de João Monlevade (Consep), Saulo Amaral do Nascimento, afirmou compromisso de a entidade manter os canais de diálogos entre a comunidade e as autoridades sempre abertos com intuito de buscar soluções que minimizem os problemas da segurança pública na cidade.

“O Conselho de Segurança tem papel importante no combate à violência. No entanto, sabemos que acabar com ela é tarefa difícil, mas podemos minimizar seus efeitos, num esforço conjunto. Por isso que precisamos nos unir. A união é capaz de mudar esse triste quadro e eu acredito muito nisso”, pontuou o presidente que foi empossado na última terça-feira (31).

Saulo enfatizou ainda que é importante que o Consep transmita as ideias do novo Conselho para a população. “Precisamos ouvir as reclamações dos moradorees para que as informações sejam levadas às autoridades policiais”, disse o presidente que completou: “ meu intuito será sempre o de buscar o melhor caminho para que a sociedade de João Monlevade se sinta mais segura”.

Além de Saulo, integram o Consep Hamilton Henrique Siqueira na vice-presidência; Mariane Alves e Marcello Mourah (secretários); Raimundo Mota e Ronaldo Marques (tesoureiros); Gilberto Parreira Julio e Carlos Arthuso (conselho deliberativo); Maria José Serafim, Ana Maria Lemos Gorete, Agnaldo Marcos, Ulete Lúcio Mota, José Geraldo Santos e Vitor Ribeiro Mota (conselho fiscal).