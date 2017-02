Preparativos para “GonçaloFolia 2017 seguem na reta final”

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Os preparativos para o “GonçaloFolia 2017” seguem em ritmo acelerado. O tradicional Carnaval de São Gonçalo do Rio Abaixo promete animação e segurança entre os dias 24 e 28 de fevereiro na Praça Central.

Os foliões irão contar com 3 tendas cobertas de 10 m x 10 m, palco, 13 barracas de alimentação, banheiros, portais decorados alusivos ao tema da festa “Arte de Rua” e 30 seguranças particulares, além do apoio das Polícias Militar e Rodoviária.

Blocos

O GonçaloFolia 2017 será animado por shows, matinês e 19 blocos carnavalescos desfilarão pelas principais ruas da cidade em horários e dias distintos.

Confira a programação:

Sexta-feira, 24 de fevereiro

20:00 – SAÍDA DO BLOCO NÓS TRUPICA + NÃO CAÍ – SEDE DA ABEVITI

20:30 – SAÍDA DO BLOCO BLOCO OSTENTAÇÃO – MEMORIAL PADRE JOÃO

20:30 – SAÍDA DO BLOCO ÚNIDOS DO MÉ, MAKAKO LOKO E AS MENINAS SUPER PODEROSAS – ESPAÇO DOCA

21:30 – SAÍDA DO BLOCO UNIDOS DAS TCHELAS – POLIESPOTIVO SANTA EFIGÊNIA

21:30 – SAÍDA DO BLOCO LOKO É POKO – CENTRO

22:30 – BANDA SANVILLE

Sábado, 25 de fevereiro

19:00 – SANTA CECÍLIA SHOW – PRAÇA CENTRAL

21:00 – SAÍDA DO BLOCO TACOS DE FORA NA RUA – RUA DONA DICA

21:00 – SAÍDA DO BLOCO UNIDOS DA PONTE – PIZZARIA BILISKA

21:30 – SAÍDA DO BLOCO BOM SUCESSO FOLIA – POLIESPOTIVO SANTA EFIGÊNIA

22:00 – SAÍDA DO BLOCO TAIOBA LOUCA – PRAÇA DA MATRIZ

22:30 – BANDA ARTIGO ZERO

LOGO APÓS O SHOW SAÍDA DO GALO DA MADRUGADA COM BLOCO TAIOBA LOUCA PELAS RUAS DO CENTRO

Domingo, 26 de fevereiro

17:30 – SAÍDA DO BLOCO INFANTIL ALGODÃO DOCE – ESPAÇO ADOLETÁ

18:00 – MATINÊ SHOW INFANTIL – PRAÇA CENTRAL

19:00 – SANTA CECÍLIA SHOW – PRAÇA CENTRAL

21:00 – SAÍDA DO BLOCO ZÉ COLMÉIA – RUA GODOLFREDO FIGUEIREDO

21:30 – SAÍDA DO BLOCO VARGEM FOLIA – AVENIDA CENTRAL

21:00 – SAÍDA DO BLOCO BLOCO SWINGAÇO – GALPÃO DO JEORDANE NO GUANABARA

22:30 – BANDA PHASIS

Segunda-feira, 27 de fevereiro

19:00 – SANTA CECÍLIA SHOW – PRAÇA CENTRAL

21:30 – SAÍDA DO BLOCO BOM DE PACAS – ESPAÇO DOCA

21:30 – SAÍDA DO BLOCO DA ZUEIRADA COM BATUCADA – NITERÓI

21:30 – SAÍDA DO BLOCO SEGUNDA SEM LEI – POLIESPORTIVO SANTA EFIGÊNIA

22:30 – BANDA AGÁ PLUS

Terça-feira, 28 de fevereiro

17:00 – SAÍDA DO BLOCO CAPIVARAS – ESPAÇO ADOLETÁ

19:00 – SANTA CECÍLIA SHOW – PRAÇA CENTRAL PRAÇA CENTRAL

20:00 – BANDA BATUK ART