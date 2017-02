Prefeitura recebe 814 inscrições para 20 vagas de ajudante

A Prefeitura de João Monlevade recebeu 814 inscrições válidas para o Processo Seletivo Simplificado para a contratação de 20 pessoas para o cargo de ajudante geral.

Nesta terça-feira, 7, uma comissão especialmente iniciou o processo que visa à seleção de 200 candidatos que passarão para a próxima fase. Nessa etapa, que ocorre do dia 15 ao dia 21 de fevereiro, serão realizadas provas práticas, na sede da Secretaria Municipal de Obras.

Amanhã, 8, a relação contendo as 200 inscrições deferidas para a os testes será afixada no quadro de avisos da Prefeitura, do Departamento de Obras e no site da Prefeitura (www.pmjm.mg.gov.br).

O resultado preliminar da prova prática será divulgado no próximo dia 23. Já o resultado final do Processo Seletivo será divulgado a partir do dia 3 de março.