Prefeitura deve implantar projetos para economizar energia

Simone busca eficiência e economia de energia junto à CEMIG

A prefeita de João Monlevade, Simone Carvalho Moreira (PSDB), reuniu-se com o gerente de comercialização da CEMIG (Companhia Energética de Minas Gerais), Eluyr Dias Silva. O encontro, que contou também com a participação do engenheiro Cléber Araújo Morais (chefe de Engenharia Elétrica do setor de Obras), aconteceu na tarde desta quinta-feira, 23, na se de da Secretaria Municipal de Obras.

A prefeita e o representante da CEMIG conversaram sobre projetos e trocaram ideias acerca de ações a serem implantadas a curto, médio e longo prazo, objetivando-se a economia quanto aos gastos com energia elétrica. “Iremos otimizar a diminuição dos gastos com a energia elétrica, através de novos projetos para a iluminação pública, entre outros”, disse Simone Moreira, salientando: “Estamos buscando meios também de agilizarmos a implantação de alguns serviços e a aquisição de produtos, como a aprovação de projetos, instalações de postes e braços, melhorando os serviços de iluminação para a população”.

Simone Moreira e Eluyr Dias também conversaram sobre a atualização de contratos entre as partes e possibilidade de troca de determinadas lâmpadas por outras lâmpadas mais econômicas.