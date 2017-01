A Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo segue investindo em esportes e entretenimento. Construção de quadras poliesportivas contemplam a localidade de Fernandes e o bairro Santa Catarina.

As obras começaram no segundo semestre de 2016 e seguem em ritmo acelerado. As quadras contarão com vestiários, arquibancada e iluminação. Os espaços para a prática esportiva conferem mais opções de lazer para a população.