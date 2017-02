Prefeitura de João Monlevade tem dívida controlada e crédito para endividamento

Tweet no Twitter

A situação financeira da Prefeitura está controlada. A afirmação foi do contador do Poder Executivo, Adilson Arlindo Carlos, durante audiência pública sobre Gestão Fiscal referente ao 3º quadrimestre de 2016. A audiência ocorreu na tarde desta quinta-feira, 23, e teve a presença da secretária municipal de Fazenda, Luciana Carvalho. O presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Guilherme Nasser (PSDB) conduziu os trabalhos. Além dele, estiveram presentes os vereadores Toninho Eletricista (PHS), Sinval Dias (PSDB), Belmar Diniz (PT), Thiago Titó (PDT), Fábio da Prohetel (PP), Revetrie da Saúde (PMDB), Pastor Carlinhos (PMDB) e o presidente da Casa, Djalma Bastos (PSD). Os demais vereadores justificaram ausência.

Conforme informado por Adilson, a arrecadação da Prefeitura em 2016 foi de R$181.320.505,60. Já as despesas a curto prazo liquidas foram de R$172.908.722,22. Outro dado apresentado por Adilson é que o Poder Executivo investiu em educação o montante de R$33.438.942,49, ou seja, 28,50% de sua arrecadação. Importante ressaltar que o valor obrigatório é de 25%. Já na saúde, a Prefeitura investiu em 2016 o total de R$33.112.405,67, 28,82% de sua arrecadação. “O valor obrigatório é de 15%, ou seja, o município investiu quase o dobro do que é obrigado por lei”, ressaltou Adilson.

Referente à despesa com pessoal, o município gastou R$82.105.441,67, quase 8% abaixo do percentual legal. A Câmara Municipal teve o total de R$4.606.668,34, o que corresponde a 2,59% do percentual legal.

Controle da dívida pública

A maior dívida a longo prazo da Prefeitura é com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG). O montante é de R$10.899.193,68. “A parcela que pagamos por mês para amortizar a dívida é de R$280 mil”, disse Adilson. Questionada se o município tem crédito para endividamento, ou seja, avaliação positiva no mercado, Luciana Carvalho foi categórica em afirmar que sim. Adilson completou. “A dívida da Prefeitura vem sendo paga em dia e é a longo prazo”, destacou.

Ao final da audiência, Sinval Dias elogiou a gestão da atual prefeita, Simone Carvalho Moreira (PSDB) e de seu antecessor, Teófilo Torres (PSDB). “João Monlevade tem uma situação financeira privilegiada se comparada a outras prefeituras. E isto se deve à gestão responsável de Teófilo e Simone. Me orgulho em ter sido líder de governo na gestão passada e permanecer líder nesta”, declarou. Guilherme Nasser também elogiou. “A apresentação foi clara e só confirmou a forte gestão em nossa cidade. Parabéns à toda equipe de governo de Teófilo e agora, de Simone. Agradeço a presença de todos”, disse.