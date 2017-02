Prefeitura de João Monlevade beneficia 65 estudantes com o Transporte Universitário

Tweet no Twitter

O secretário municipal de Educação de João Monlevade, Teotino Damasceno Filho, divulgou a lista contendo os nomes dos estudantes que estão sendo contemplados com o Transporte Universitário. Os beneficiados são 15 alunos que estudam em Itabira e 50 que estudam em escolas do Vale do Aço, como Ipatinga e Coronel Fabriciano.

O secretário de Educação disse que dois estudantes tiveram de ser excluídos da lista, uma vez que não preencheram os requisitos para serem contemplados, inclusive tendo esses dois estudantes prestado informações falsas ao setor. Por uma questão ética, os dois estudantes que tiveram o benefício cancelado não tiveram os seus nomes revelados pela Secretaria.

“A Administração Municipal está atenta e procurando dar todo apoio também aos estudantes, mas também exercendo importante trabalho de fiscalização na defesa da sociedade e em favor da moralização da coisa pública”, disse Teotino Damasceno.