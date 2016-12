Prefeitura de João Monlevade altera horário de atendimento para feriado de Natal

Tweet no Twitter

Devido ao ponto facultativo desta sexta-feira (23) e ao feriado de Natal, comemorado no dia 25 de dezembro, os serviços públicos realizados pela Prefeitura de João Monlevade terão horário especial de funcionamento. A Câmara de Vereadores segue o mesmo decreto de funcionamento.

Veja abaixo o que abre e o que fecha na sexta-feira (23) – ponto facultativo, no sábado (24) e no domingo (25) – feriado de Natal.

Unidades de Saúde

– Unidades Básicas de Saúde estarão fechadas no dia 23 de dezembro. O Pronto Atendimento (PA), funciona normalmente, aberto 24 horas.

Ônibus municipais

As linhas de transporte público municipal irão operar com quadro de horário normal na sexta e sábado. No domingo o horário é de feriado.

Defesa Civil

A Defesa Civil também mantém plantão para atendimento, durante o ponto facultativo e o feriado, por meio do telefone (31) 3852-8100.