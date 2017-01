Prefeitura de Itabira inicia operação tapa-buraco

A Prefeitura de Itabira, por meio da Secretaria Municipal de Obras (SMO), iniciou nesta manhã (30), a operação tapa-buraco em diversas vias do município.

De acordo com o secretário municipal de Obras, Ronaldo Lott, na primeira semana de governo, a Prefeitura de Itabira deu início a um processo para abrandar temporariamente os impactos dos diversos buracos espalhados pela cidade. “Agora, estamos recomeçando esta operação com a massa asfáltica. Antes, estávamos fazendo um paliativo com bloquetes, pois não havia contrato”, explicou o secretário. Segundo ele, seriam necessários um repasse de R$ 200 mil por mês para esse tipo de serviço, “mas, a Prefeitura tem condições, no momento, de repassar R$ 100 mil.”

Ronaldo Lott explicou também, a necessidade de planejar um percurso para o serviço ser eficaz e, ao mesmo tempo, consciente com o dinheiro público. “Peço a compreensão das pessoas, porque não vamos conseguir fazer tudo de uma vez. Por isso, foi preciso fazer uma rota para atender as vias, isso permite baratear o custo da operação, além de ser mais eficiente”, ressaltou.

Cronograma

A operação tapa-buraco começou hoje (30), na avenida Doutor Pedro Guerra, no bairro Ribeira de Baixo – próximo ao Parque de Exposições Virgílio José Gazire. Em seguida, a SMO fará os reparos na travessa Valdemar de Alvarenga Lage, bairro Hamilton e na rua Tabelião Hidelbrando Martins da Costa, no bairro Água Fresca. Finaliza o dia na rua Prefeito Virgilino Quintão até o viaduto – linha férrea, no bairro Major Lage de Baixo. “Claro que o nosso cronograma é uma estimativa, pois dependemos também de não chover”, lembrou Ronaldo Lott.

Na terça-feira (31/01), os serviços estão previstos no bairro Esplanada da Estação, na avenida Duque de Caxias e rua Suzinha de Sá Martins. Também nas ruas Armindo Costa Lage, Platina, Caulim e Morganito, todas no bairro Major Lage de Baixo.

Já na quarta-feira (01/02), a operação tapa-buraco chega na avenida Carlos Drummond de Andrade, no Centro e na avenida das Rosas, no bairro São Pedro. Termina os serviços nas ruas Humberto Campos – bairro Pedreira do Instituto e Daniel Jardim de Grisolia – bairro Hamilton. “Aí o serviço para, pois a usina de asfalto roda três dias nesta semana. Até a nova remessa de massa asfáltica, recuperamos os outros buracos, primeiro, tirando o material ruim, depois cortando as bordas do asfalto, preparando o local para ser revestido com material de qualidade”, finalizou o secretário Ronaldo Lott.