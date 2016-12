Prefeitura de Barão recebe carro para combate a Dengue

O Governo do Estado de Minas repassou um veículo , modelo Chevrolet / Spin 2017, à Prefeitura de Barão de Cocais, para auxilio no combate a dengue no município.

De acordo com o prefeito Armando Verdolin, o novo carro será destinado a secretaria municipal de saúde para uso exclusivo da pasta, auxiliando nas tarefas de combate ao mosquito Aedes Aegypti , responsável pela transmissão da dengue, Zika e Chikungunya.

A entrega aconteceu no pátio da garagem da prefeitura na tarde da última quinta-feira (22).O prefeito parabenizou os profissionais de saúde pelo trabalho que estão desenvolvendo.

“As equipes de Vigilância em Saúde e os Agentes de Endemia estão realizando um trabalho muito importante de combate ao mosquito da dengue em nosso município. O veículo que a prefeitura recebeu, contribuirá muito para a realização de ações no combate a essa doença. Vale ressaltar que a população deve permanecer vigilante, pois com a chegada do verão a proliferação e o desenvolvimento do mosquito são bem maiores”, completou o prefeito.