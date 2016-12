Prefeito visita viveiro de mudas da mata nativa dos biomas de Minas Gerais

Na tarde desta quarta-feira (28), o prefeito Damon Lázaro de Sena esteve no novo Viveiro Municipal, localizado no Posto Agropecuário, para visitar a produção de mudas da mata nativa dos biomas de Minas Gerais. Em outubro deste ano, o espaço foi ampliado e preparado para receber o projeto Semeando Florestas, Colhendo Águas no Espinhaço, que está inserido no Programa Plantando o Futuro (PPOF), do Governo de Minas Gerais.

A produção das mudas da mata nativa é uma parceria entre Município o Município e o Instituto Espinhaço. O novo viveiro atenderá o Núcleo Regional do projeto, formado por 12 cidades vizinhas. Os municípios serão beneficiados com as mudas produzidas em Itabira e com ações de preservação, recuperação e recomposição ambiental.

“O objetivo desse viveiro é produzir, nos próximos anos, mais de três milhões de mudas”, disse Damon Lázaro de Sena.

O PPOF é coordenado pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig). Por meio do programa, o Estado busca plantar 30 milhões de árvores, compreendendo assim a recuperação de 40 mil nascentes, seis mil hectares da mata ciliar e dois mil hectares de áreas degradadas, em todos os 17 Territórios de Desenvolvimento de Minas Gerais, até 2018.