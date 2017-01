Prefeito de Itabira participa da primeira reunião com servidores

Nesta manhã (06/01), o prefeito de Itabira, Ronaldo Magalhães participou da primeira reunião de planejamento com os servidores, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Inovação e Turismo (SMDECTIT).

A convite do secretário municipal, José Don Carlos Alves Santos, o prefeito conferiu o desenvolvimento do plano de ações da pasta para a gestão 2017/2020. De acordo com Don Carlos, um dos objetivos da atual gestão é valorizar o servidor. “Sendo assim, ouvir o servidor é fundamental, pois ninguém conhece melhor o trabalho do que aquele que executa. Ele sabe das angústias do dia a dia, como também sabe quais as possibilidades de soluções para a nossa secretaria”. Ainda segundo ele, as ações que a SMDECTIT executar serão de extrema importância para o município enfrentar o atual momento.

O prefeito ressaltou que o momento político e econômico do país também reflete em Itabira. “O Brasil passa por um momento difícil. Os grandes investidores estrangeiros foram embora, o que gerou uma complexa situação econômica, motivada pela crise política”. Ronaldo também citou alguns problemas e ressaltou a importância de todos se unirem para mudar a situação do município. “Itabira tem jeito, mas neste primeiro momento, temos que enfrentar muitas dificuldades. O deficit orçamentário é o pior de todos, a prefeitura gasta muito mais do que arrecada. Temos 22 mil pessoas desempregadas na cidade. Por isso, o nosso governo precisa da participação de todos para revertermos esse cenário”, disse.

De acordo com o Prefeito de Itabira, a importância da SMDECTIT é igual às secretarias de saúde e educação. “Para resolver o problema do desemprego, Itabira precisa crescer e gerar desenvolvimento. Então, o papel da secretaria de desenvolvimento econômico se nivela à importância das ações na saúde e na educação. Eu costumo dizer que o social só acontece se o econômico funcionar”, finalizou Ronaldo Magalhães.