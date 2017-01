Prefeito de Barão de Cocais diz que fará auditoria em contas da Prefeitura

Na última quinta-feira (19), o prefeito de Barão de Cocais, Décio Santos se reuniu com moradores do bairro Capim Cheiroso e adjacências para esclarecimentos de algumas situações referentes às obras de infra estrutura e asfaltamento, iniciada pela administração passada, mas que ainda não foram concluídas. O representante da construtora Império, responsável pela execução obra também esteve presente.

A obra tem sido motivo frequente de reclamações, por parte da população, pelo atraso e lentidão em algumas nas etapas do projeto. “Vamos fazer uma auditoria nas contas da prefeitura. Vim até aqui pessoalmente dizer a vocês que ‘herdamos’ um problema que não foi criado por nós, porém ele agora é nosso, e não iremos fugir! Achamos que foi uma maldade grande da administração passada com a população do bairro Capim Cheiroso ”, disse o prefeito.

Durante a reunião, Décio explicou aos moradores algumas situações ‘herdadas’ por ele do governo anterior, e que estão afetando o seguimento da obra iniciada em dezembro de 2016. “Recebemos muitas reclamações sobre problemas de poeira, barro, sem falar no esgoto estourado que está causando um terrível mal estar a todos. (…) a melhor maneira de lidar com problemas é dialogar e mostrar a verdade, assim podemos encontrar as melhores soluções”, comentou.

A atual administração se comprometeu a procurar a melhor solução para que a obra seja totalmente concluída.