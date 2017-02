Prefeito Antônio Carlos assina concessão da Docas do Brasil em São Gonçalo

Na última terça-feira, 7, o prefeito de São Gonçalo do Rio Abaixo, Antônio Carlos Noronha Bicalho, juntamente com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Breno Fonseca Starling, receberam os representantes da empresa Docas Indústria e Comércio para assinatura de concessão para instalação de sua unidade no município.

A Docas do Brasil é uma empresa que atua no ramo de Cosméticos e planeja iniciar as atividades em São Gonçalo do Rio Abaixo em 120 dias, caso tenha liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).A fábrica funcionará em um galpão de 1.000 m², situado em um terreno com mais de 3.000 m² no Distrito Industrial I.

Também estiveram presentes na assinatura do contrato, o diretor geral do Grupo Docas, Daniel Guerra; o gerente Mateus Divino, e o assessor Márcio Diana.

A prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo oferta concessão de áreas e isenção de impostos para atrair instalação de novas empresas no município. Empreendimentos de vários setores estão instalados nos Distritos Industriais 1 e 2 contribuindo para geração de emprego e ampliação de renda.