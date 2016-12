Conforme determinado pela Câmara Municipal, acontece no próximo domingo, dia 1º, a solenidade de posse da prefeita eleita de João Monlevade, Simone Moreira (PSDB), e do seu vice, Fabrício Lopes (PMDB). A solenidade de posse ocorrerá no Anfiteatro do Centro Educacional, às 9h.

Também serão empossados os quinze vereadores eleitos, que deverão eleger os membros da nova Mesa Diretora do Legislativo para o próximo biênio. A solenidade é aberta ao público.