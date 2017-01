Prefeita de Monlevade adota medidas de economia e acaba com os “selos” no setor da Saúde

Reorganizar o quadro de servidores da Prefeitura de João Monlevade. Este foi o principal motivo que levou a prefeita Simone Carvalho Moreira (PSDB) a exonerar todas as pessoas que ocupavam cargos comissionados no governo anterior. A prefeita já chamou parte desses servidores, mas afirmou que haverá redução do quadro, uma das medidas de economia para o Município.

Simone Moreira afirmou, ainda, que tomará medidas enérgicas para economizar água e energia elétrica no serviço público. Para tanto, haverá pessoas responsáveis por acompanhar, orientar e monitorar as ações de cada setor, objetivando-se alcançar as metas de economia desejadas.

Quanto ao setor de Saúde, já a partir desta semana, pacientes não precisam mais ir para as filas em busca dos “selos” para a realização de exames. Antes, as pessoas consultavam e, em um determinado dia do mês, iam de madrugada para a aquisição dos tais “selos”. “Agora, o paciente já sai da consulta com o carimbo de autorização determinando a data e o laboratório credenciado em que os exames devem ser realizados”, ressaltou a prefeita.

A prefeita determinou, também, o bloqueio de todos os telefones celulares do plano corporativo, devendo tais aparelhos ser liberados somente para os secretários e alguns serviços considerados essenciais. O acesso às redes sociais, através da internet mantida pela Prefeitura, também foi bloqueado, objetivando que as mesmas não sejam usadas durante o horário de trabalho.