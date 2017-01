Prefeita anuncia obras de pavimentação em várias ruas de João Monlevade

Objetivando melhorar a infraestrutura de vários locais da cidade e, consequentemente, proporcionar mais qualidade de vida às pessoas, a prefeita de João Monlevade, Simone Carvalho Moreira (PSDB), determinou que várias ruas recebam obras de pavimentação asfáltica, alteamento e assentamento de meios-fios, quando for o caso.

De acordo com a prefeita, irão receber capeamento asfáltico as ruas Montevidéu, no Cruzeiro Celeste; ruas Tapajós e Tocantins, no Centro Industrial; e rua Professora Luzia de Melo, no Tieté.

Ainda segundo Simone Moreira, irá receber pavimentação asfáltica, assentamento de meios-fios e canaletas a rua Zezinho de Abreu, no bairro Cidade Nova. As ruas Raimundo Correa Domingues e Felipe Camarão, ambas no bairro Loanda, receberão alteamento e recapeamento asfáltico.

A prefeita garantiu, ainda, que as ruas Violeta, Camélia e Jatobá – todas no bairro São João – serão beneficiadas com serviços de alteamento e recapeamento asfáltico.

Os processos de licitação já estão em andamento, e as obras deverão ter início em breve. No total, as obras custarão mais de R$400 mil.