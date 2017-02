Pré-vestibular gratuito da Ufop abre inscrições

O campus da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) em João Monlevade oferece 45 vagas para um curso pré-vestibular gratuito. Os selecionados terão aulas de Português, Redação, Matemática, Química, Física, Biologia, Geografia e História. As inscrições para o cursinho vão até o dia 8 de março e podem ser feitas das 13h30 às 17h30 no Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas ICEA/UFOP (Bloco C-1º andar) localizado na rua Trinta e Seis, 115 – bairro Loanda.

Para se inscrever no processo seletivo é preciso que o candidato tenha cursado todo o ensino médio em escola pública ou com bolsa integral em escola privada. Além disso, ter concluído o ensino médio ou estar cursando o 3º ano do Ensino Médio em 2017. O Processo Seletivo será por critério classificatório de acordo com a pontuação obtida pelo candidato na prova de seleção que terá questões de Matemática, Física, Química e Português.

O edital da seleção você encontra aqui