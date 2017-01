‘Praias’ mineiras encantam moradores e turistas

Praia em Minas Gerais. Impossível? Com um pouquinho de imaginação, à beira de rios, lagoas e cachoeiras se transformam em refrescantes piscinas naturais. Quem experimenta, aprova. E dá até apelido carinhoso: ‘praias’ de água doce, prainhas…Estes destinos têm sido opção para aqueles que não viajaram para o litoral ou gostam de provar novas aventuras. O portal Agência Minas Gerais selecionou roteiros belíssimos e acessíveis como sugestão para a última semana de férias.

A cidade de Pirapora, localizada no território Norte do estado, possui algumas das mais belas praias. Banhada pelo Rio São Francisco, a cidade abriga ao longo de 2 quilômetros diversas áreas com bancos de areia a beira do rio, onde os visitantes se refrescam no calor intenso da região.

O ponto mais visitado é o Balneário das Duchas que fica no centro da cidade. No local, os banhistas podem se refrescar nas límpidas e correntes quedas d’água ou relaxar na areia fina, branca e abundante e ao mesmo tempo admirar a bela vista da Ponte Marechal Hermes, outro importante atrativo da cidade, sobre as águas do Velho Chico.

A praia conta com três quiosques fixos, dois bares e um sanitário, além de várias palhoças que servem o tradicional peixe frito e a cerveja gelada. Nas areias, existem vários campos de futebol, vôlei e peteca. A área de possibilidade de banhos é delimitada pelo Corpo de Bombeiros, que presta assistência no local.

Já a Praia do Areão, que fica um pouco depois do balneário, é sazonal: se forma após o período das enchentes, onde são montadas barracas de alimentos, bebidas e de esportes para atendimento ao público.

Entre os esportes disponíveis estão o futevôlei, vôlei de praia, peteca, futebol de Areia, canoagem, rafting e passeios de Jet Ski. É basicamente o paraíso para quem gosta de praticar o ecoturismo.

Segundo o funcionário do Centro de Atendimento ao Turista (CAT) de Pirapora e guia turístico, Adélio Brasil, é possível e é verdade. “Além de poder admirar as paisagens únicas do estado, a sensação é quase a mesma de estar na praia, mas com aquela receptividade e aconchego de Minas”, diz.

Alberto Trincanato, morador de longa data da cidade e dono de pousada, complementa que as ‘praias’ de Pirapora são referências no turismo do Norte de Minas. “ Além da praia, aqui tem tranquilidade, diversidade de atrativos naturais e comida típica, muitas vezes baseada na pesca”, comenta.

Ainda segundo Alberto, o turismo é o segmento que mais movimenta a economia da cidade. “O turismo é muito importante para nós. Aqui você pode conversar com pescadores locais e negociar um passeio de barco pelo Rio São Francisco, onde poderá desfrutar de um relaxante banho nas praias mais distantes do rio e até mesmo praticar a pesca esportiva. Os visitantes ficam satisfeitos e a cidade inteira agradece”, comenta.

Já em São Gonçalo do Rio Preto, localizado no território Alto Jequitinhonha, o Parque Estadual do Rio Preto abriga a ‘prainha’ da Cachoeira do Crioulo. Após uma bela queda, as águas do Rio Preto correm através de bancos de areias brancas, o que também faz do local uma típica praia mineira.

O contraste da areia clara com as águas escuras do rio caindo entre as pedras acinzentadas da cachoeira, formam um cenário no mínimo exótico e relaxante. Para completar ainda mais o cenário e o banho relaxante, os peixes nadam bem próximos a borda encantando os visitantes.

Para chegar ao local é necessário percorrer uma trilha de 6 quilômetros, com um grau de dificuldade moderado e acompanhamento de um guia do parque. O tempo aproximado na trilha é de 2 horas e 30 minutos. No percurso é possível avistar as serras da região e parar nos dois mirantes para registrar o momento único.

Para Jussara Salomão, que visitou recentemente a Cachoeira do Crioulo, não há como explicar a sensação de estar no local. “Eu não sem nem explicar a sensação de chegar e ver a cachoeira e sua prainha. É indescritível. A cachoeira é uma das mais bonitas que eu já vi na vida. Apesar da trilha exigir um pouco da gente, eu recomendo a visita. Quando fui haviam crianças lá. Todos conseguem chegar”, relembra.

O parque possui uma das mais completas infraestruturas em unidades de conservação do estado que inclui portaria, estacionamento e restaurante. Os doze alojamentos podem abrigar até 52 pessoas e a área de camping comporta até 25 barracas próximas aos quiosques, churrasqueiras, lavatório de vasilhames, vestiários e fonte de água potável.

Contudo, os alojamentos e a área de camping devem ser reservados com antecedência junto à administração do parque. O horário de visitação é de 7h às 17h, de terça a domingo. O valor da entrada é de R$ 7,00 por pessoa. Não é cobrada a taxa para crianças menores de 10 anos.

Também em São Gonçalo do Rio Preto, a Praia do Lapeiro é um sucesso. Localizada a 1 quilômetro do centro da cidade e banhada também pelo Rio Preto, a prainha atrai diversos muitas famílias. Em uma área mais rasa do rio, é possível que crianças brinquem sem muito perigo e aproveitem ao máximo o dia de passeio sob a supervisão dos responsáveis.

No local, há ainda quadras para a prática de esportes como peteca, futevôlei ou vôlei de areia, bares e restaurantes com comidas feitas no fogão à lenha, para receber melhor os visitantes.

No território Sudoeste do estado também é possível encontrar essas águas relaxantes. Fundada em 1988, a Praia Artificial Municipal Domingos Gonçalves Machado é um dos principais atrativos de Capitólio e está localizada no centro da cidade.

Banhada pelo Rio Piumhi, a praia é considerada um refúgio para os que querem descansar a mente e o corpo. Com uma boa infraestrutura, a praia conta com banheiros públicos, quadras poliesportivas e um calçadão para deliciosas caminhadas ao entardecer, emoldurado pelas lindas montanhas da região. Há bares com piscinas naturais e quem gosta de passear nas águas pode escolher entre barco, canoa e Jet Ski.

O secretário de Estado de Turismo (Setur), Ricardo Faria, ressalta a importância desses atrativos no Estado. “Guimarães Rosa já dizia que Minas são muitas, e realmente é isso que temos aqui. Minas Gerais tem uma grande diversidade de produtos turísticos e temos ‘mar’ sim, vejam que essas prainhas são uma ótima opção de lazer para quem reside nas regiões e para atração de turistas. A Setur tem projetos para execução esse ano de promover ainda mais esses tipos de atrativos, principalmente os parques estaduais que são ótimas oportunidades de vivenciar o ecoturismo”.