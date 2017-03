Posto de combustíveis é assaltado em Bela Vista de Minas

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Criminosos armados em uma moto com placa de Belo Horizonte, assaltaram por volta das 23h30 dessa segunda-feira (6), o posto de combustíveis “Girassol”, que fica no Bairro Boa Esperança, às margens da BR-381 em Bela Vista de Minas.

Para a polícia a vítima, frentista do estabelecimento, contou que os marginais pararam com a moto em uma das bombas de abastecimento e o condutor pediu que colocasse R$ 30,00 de combustível, pagando com uma cédula de R$50,00.

Quando o funcionário voltava o troco, o autor que estava na garupa sacou uma arma de fogo e anunciou o assalto levando a quantia aproximada de R$250,00.

Um dos autores usava jaqueta preta e bermuda. Outro, camisa rosa e bermuda listrada, ambos de cor clara e estatura baixa.

Foi acionado plano de cerco e bloqueio, mas segundo a polícia os suspeitos não foram localizados.