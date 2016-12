Por meio de convênio, praça do Lindinho será revitalizada

A Prefeitura de João Monlevade celebrou novos convênios, com recursos já assegurados, para a realização de importantes obras no município.

Por meio de duas emendas do deputado estadual Tito Torres, no valor total de R$ 337 mil, estão asseguradas obras de pavimentação asfáltica da rua Zezinho de Abreu, no bairro Cidade Nova; ruas Raimundo Correia Domingues e Felipe Camarão, no bairro Loanda e ruas Violeta, trecho da rua Camélia e rua jatobá, no bairro São João. A outra emenda, com recurso no valor de R$ 137 mil, será para a reforma e revitalização da Praça do Lindinho.

Já as duas emendas do deputado federal Rodrigo de Castro, no valor de quase R$ 1 milhão, garantem a pavimentação asfáltica das ruas Joana D’arc, bairro Carneirinhos; Sérgio Porto, no bairro Rosário; da avenida Laranjeiras, no bairro Baú (morro da UEMG); das ruas Vereador Braz Gandra, Filomena Tomázia, trecho da rua Joaquim Martins Cota, trecho da rua Telécio Batista, trecho da rua Vereador Benedito Marcelino, no bairro Nova Monlevade; da rua das Rosas, Rua Magalhães Pinto e rua Santos Dumond, no bairro Santa Cecília.

Através de emenda feita pelo deputado Nozinho, com recurso no valor de R$ 210 mil, será realizado o asfaltamento das ruas Montevideu, no bairro Cruzeiro Celeste, ruas Tapajós e Tocantis, no bairro Centro Industrial e rua Professora Luzia de Melo, no bairro Tieté.