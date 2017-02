Política de segurança barra vereadores, justifica provedor do Hospital Margarida

O provedor do Hospital Margarida, José Roberto Fernandes, justificou que vereadores da comissão de Saúde da Câmara de João Monlevade foram barrados na portaria da unidade de saúde, na semana passada, devido a nova política de segurança da Casa.

A justificativa vem de encontro a ofício enviado pelos parlamentares cobrando respostas pela ação. Os vereadores estiveram no hospital, após denúncias, com intuito de verificarem a situação da ortopedia da unidade, em virtude da demora em a realização de cirurgias. No entanto, foram impedidos de entrar sob alegação de que não havia funcionário para acompanhá-los.

Em ofício, o provedor do Margarida, disse que “(…) o Hospital Margarida, com objetivo de conceder uma maior segurança aos pacientes, funcionários e prestadores de serviços, está atualmente em fase de implantação de catracas, para entrada e saída das pessoas. O trânsito dentro da área do hospital (…) é um problema antigo. (…) a diretoria repassou ordens expressas as recepcionistas para que o fluxo de pessoas dentro do hospital somente seria permitido dentro do horário de visita ou com autorização prévia da diretoria. A negativa de entrada dos vereadores se deu pelo fato de que no momento da visita não havia nenhum membro da diretoria no local”, consta na justificativa enviada à Câmara Municipal.

Perfuradores

O atraso na realização de cirurgias ortopédicas ocorreu devido a falta de perfuradores. Os três equipamentos do Hospital Margarida estragaram. Sobre o assunto, José Roberto alegou que “no momento da visita dos vereadores a situação já estava resolvida, o novo equipamento estava no hospital e a demanda estava sendo colocada em dia. Atualmente os serviços médicos que utilizam o perfurador estão totalmente restabelecidos dentro dos prazos de atendimentos recomendados por todos os órgãos de saúde”, finalizou o gestor do hospital.

Catracas

Nesta sexta-feira (17), às 16h, o Hospital Margarida fará a inauguração do novo fluxo de atendimento das portarias (catracas) e apresentação das reformas e melhorias realizadas nas alas do hospital.