Polícia Militar inaugura espaço de eventos na unidade de João Monlevade

O comando da 17ª Companhia de Polícia Militar de João Monlevade inaugurou na manhã desta quinta-feira (2), um espaço de eventos da unidade.

Segundo o major Jayme Alves, o objetivo do espaço é proporcionar mais conforto aos militares, com área de lazer, de confraternização e principalmente nos momentos das refeições dos policiais que estiverem de serviço. “Antes os nossos policiais tinham que fazer suas refeições em salas do Quartel, muitas vezes nas salas de confecções dos boletins de ocorrências, ou seja, sem conforto nenhum. Esse projeto foi iniciado pelo Tenente Josimar Andrade e, o Capitão Conrado deu prosseguimento. É um espaço com mesas e cadeiras, temos uma pia de cozinha com balcão e a espaço fica em um local mais reservado na unidade”, pontuou Jayme Alves.

A área, que já existia, passou por reformas e para isso, contou com a ajuda de parceiros como o Hiper Comercial Monlevade, Aciomon, Cedro Madeireira e Prefeitura de João Monlevade. O sargento Erasmo Antônio, também contribuiu doando a mão de obra de serviços de pintura.

O evento contou com a presença dos empresários Marcelo Bicalho e Joaquim dos Santos Silva, o “Kubu”, do vice-prefeito Fabrício Lopes e o diretor da CDL Luiz valente. Eles participaram do descerramento da placa inaugural do espaço.

Durante a inauguração, militares que comemoravam aniversário no mês de janeiro, foram homenageados.

O major Jayme, que ainda está de férias, aproveitou a oportunidade para se despedir da tropa. Ele agradeceu à todos os militares e disse que está sendo transferido para Belo Horizonte, no entanto ainda não sabe em qual região vai atuar. Ele estava acompanhado da esposa Shirley Cristina. Segundo ele, fica na cidade até o final da próxima semana.

Segundo informações, a solenidade de passagem de comando deve ocorrer no dia 9 de fevereiro.