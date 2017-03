Polícia Militar distribui cerca de 500 rosas no Dia Internacional da Mulher em João Monlevade

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta quarta-feira (8), militares da 17a Companhia de Polícia Militar Independente de João Monlevade distribuiu rosas para as mulheres que passavam a pé ou de carro pela Praça Sete, em Carnerinhos.

Cerca de 25 militares participaram do evento que chamou a atenção de quem transitava pela região. A ação contou ainda com a presença do major André Pedrosa do Rosário, comandante da unidade e do subcomandante, o capitão Felipe Gaigher.

Uma cena flagrada pela nossa reportagem chamou a atenção quando o soldado José Rodrigues Fontes Júnior que, ao ver a esposa, Karen Dayana de Souza Andrade Fontes, no alto do prédio onde trabalha, fez questão de subir até lá e lhe entregar uma das rosas que distribuía na Praça. O casal comemora hoje (8), um ano e três meses de casamento.

Segundo o major Pedrosa lembrou que o evento realizado nesta quarta-feira é uma forma de mostrar o outro lado da Polícia Militar, o social. “Foi uma honra para a Polícia Militar ter tido essa oportunidade de homenagear as mulheres de João Monlevade que fazem parte dessa comunidade que protegemos e que procuramos servir da melhor forma possível. Parabéns às mulheres de João Monlevade e também às nossas policiais militares que com tanta garra prestam a atividade de segurança pública nesta cidade”, disse André Pedrosa.

De acordo com a Polícia Militar foram distribuídas cerca de 500 rosas.