Uma operação de combate a roubos na cidade foi desencadeada pela Polícia Militar de João Monlevade na tarde desta quinta-feira (16).

De acordo com o major André Pedrosa do Rosário, comandante da 17a Companhia de Polícia Militar Independente foram realizadas blitzen em diversos pontos da cidade com objetivo de coibir a ação de criminosos e abordagens a veículos suspeitos, principalmente motociclistas. A operação teve início às 14h e durou cerca de sete horas. André Pedrosa acompanhou e ajudou nas abordagens durante toda a operação.

Os policiais atuaram nos três setores da cidade e estiveram em alguns pontos conhecidos como pontos venda e uso de entorpecentes.

No bairro Planalto eles foram em algumas casas à procura de suspeitos. Em uma delas uma balança de precisão foi apreendida. Em outra, que havia sido invadida por criminosos, realizaram uma varredura no local mas, nenhum suspeito foi encontrado no momento da abordagem.

Na rua Antônio Dias, no Bairro José Eloi, um menor correu ao ver a viatura policial sentido a linha férrea que corta o bairro. Ele foi perseguido pelos policias e durante a fuga, dispensou alguns objetos mas acabou sendo abordado após pular o muro de uma casa, que fica na Rua do Andrade e cair sobre um telhado de amianto da residência. O infrator se escondeu atrás de duas caixas d’água e durante buscas no local acabou sendo encontrado. Com ele foram localizadas 15 pedras de crack, que segundo ele eram comercializadas a R$10,00 cada, uma bucha de maconha e R$50,00. O rapaz, já conhecido no meio policial, foi apreendido e levado para a delegacia juntamente com os materiais.

J á na Avenida Armando Fajardo, bairro Loanda, uma das equipes policias localizou um veículo GM/Corsa que havia sido tomado de assalto no dia 10 de fevereiro quando a vítima chegava ao estacionamento do Supermercado Fraga, que fica no Bairro Cruzeiro. Um homem foi preso e identificado pela vítima como autor do roubo. Após ser reconhecido, acabou confessando o crime. O veículo foi rebocado ao pátio do Detran.

Por volta das 19h, a equipe do Pelotão de Recobrimento Tático Móvel localizou no Bairro Promorar um homem com mandado de prisão em aberto por roubo. Ele havia deixado a unidade prisional há cerca de três meses. Ao perceber a presença da polícia, que ia em sua direção, teria dispensado pela janela da casa um revólver calibre 38 carregado com seis cartuchos intactos. A arma estava com a numeração raspada e foi arremessada sobre o telhado de uma residência.

Os moradores se assustarem com o impacto da arma no telhado e ao verificarem, acharam o revólver que ficou preso em uma das telhas, e por pouco não caiu dentro da sala da casa. Os militares foram chamados e a recolheram.

Já na Praça Sete, área central da cidade, um rapaz foi preso durante abordagem. Com ele foram encontradas três buchas de maconha.

A operação contou com a participação de cerca de 30 policias e diversas viaturas espalhadas pela cidade, e chamou a atenção dos moradores que elogiaram a ação dos policiais. Alguns pediam para que fizessem uma “limpeza” no bairro, pois já não aguentam mais ver criminosos nos arredores por causa do tráfico de drogas.

Segundo major André Pedrosa, além dos materiais apreendidos e pessoas detidas, foram registradas diversas ocorrências relacionadas à infrações de trânsito. Ele disse ainda que as operações serão frequentes na cidade com objetivo de reduzir o índice de criminalidade.