Polícia Civil recupera retroescavadeira roubada em São Domingos do Prata

A Policia Civil de Inhapim, na região do Vale do Aço, recuperou nessa quarta-feira (1º), uma retroescavadeira que havia sido roubada há alguns meses na região de São Domingos do Prata.

O receptador já estava preso, quando o equipamento foi localizado pela equipe do delegado de Policia Civil, Almir Lugon.

De acordo com o delegado, o homem foi detido no ano passado após roubar uma retroescavadeira na região de Caratinga e levá-la para Teixeira de Freitas, Bahia. Diante de denúncias, os policiais identificaram o local onde outra retroescavadeira roubada estava. Ela foi localizada em uma estrada na zona rural em Jerusalém, distrito de Inhapim.

Segundo informações, a máquina também seria levada para Teixeira de Freitas, na Bahia e foi roubada na região de São Domingos do Prata. A companheira do autor foi encaminhada para a Delegacia e será ouvida sobre o caso.

O Delegado Almir Lugon, disse que mesmo preso, o homem será indiciado por mais um crime, o de receptação.

Um documento falso da máquina foi encontrado junto ao equipamento,que foi avaliado em R$200 mil. Ela foi apreendida e levada para um depósito para posteriormente ser restituída ao proprietário.