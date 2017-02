Polícia Civil de Nova Era prende suspeito de abusar sexualmente de menino de 9 anos

Um homem foi preso pela equipe de investigadores da Polícia Civil de Nova Era por volta das 17h desta sexta-feira (17), suspeito de assediar sexualmente um menino de nove anos de idade.

O caso foi denunciado pela mãe do menor após tomar conhecimento de que o suspeito teria mostrado o órgão genital para o filho dela, quando a criança freqüentava a casa de parentes do homem.

A vítima teria contado para familiares, que nessa quinta-feira (16) enquanto estava no quintal da casa o suspeito teria retirado o órgão genital e gesticulou para ele. Assustado com a cena, o menino correu e o suspeito teria tentado segurá-lo, mas não conseguiu.

A criança contou ainda que o homem já teria feito isso em outras oportunidades.

Por causa dos constrangimentos, segundo a mulher, o menino teria adotado um comportamento estranho e agressivo, e acredita que esteja relacionado ao ato. Ela registrou um Boletim de Ocorrências na Polícia Militar.

A prisão do suspeito se deu graças a agilidade da equipe de investigadores que percebeu o ato criminoso. Após tomarem conhecimento dos fatos a equipe se mobilizou tendo o Delegado Thiago Araújo, decretado a prisão temporária do suspeito. Ele foi preso em casa e alegou que estava apenas urinando no mato e não percebeu que havia crianças no local.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil da cidade.