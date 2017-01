PM registra mais um roubo de veículo na estrada do Bairro Jacuí em João Monlevade

Um homem de 67 anos teve seu veículo tomado de assalto, quando seguia pela Rua Diamantina, no Bairro Jacuí, em João Monlevade por volta das 20h40 dessa quinta-feira (26).

Para a polícia a vítima contou que conduzia seu veículo VW/Golf placa DAS-0587 pela estrada de que dá acesso ao bairro, sentido ao centro da cidade, quando dois marginais em uma moto passaram por ele e o forçaram a reduzir a velocidade. O carona desceu do veículo já de arma em punho, aparentemente um revólver calibre 38, e anunciou o assalto, assumindo a direção do Golf e evadiu rumo ao Bairro Jacuí.

Como no local havia pouca iluminação, a vítima não conseguiu passar aos policiais, as características da moto utilizada no assalto. Ele disse apenas que o carona trajava calça jeans e uma camisa listrada e estava a todo o tempo com o capacete na cabeça.