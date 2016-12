PM reabre Concurso Público com 1.350 vagas

A Polícia Militar de Minas Gerais reabriu o Concurso Público com 1.350 vagas para Curso de Formação de Soldados. Do total, 1.215 oportunidades são para homens, enquanto que 135 são para mulheres, ambos com idade entre 18 e 30 anos de idade na data da inclusão e com nível superior completo.

O curso terá duração de nove meses, com início previsto para 1 de setembro de 2017 e término em junho de 2018, em tempo integral, com regime de dedicação exclusiva.

A remuneração básica inicial para o Soldado 2ª classe da PMMG é de R$ 3.278,74, mais benefícios como assistência médico-hospitalar, psicológica e odontológica.

Os interessados devem realizar a inscrição entre os dias 23 de dezembro de 2016 a 21 de janeiro de 2017, pelo site www.policiamilitar.mg.gov.br ou em uma das unidades, cujos os endereços estão informados no edital disponível em nosso site. A taxa de inscrição deve ser paga por meio do Documento de Arrecadação Estadual (DAE), no valor de R$ 122,95.

Os inscritos serão classificados por meio de provas objetivas e dissertativas, avaliações psicológicas, teste de capacitação física, exames de saúde e exames toxicológicos. As avaliações objetivas provavelmente devem ser aplicadas no dia 19 de fevereiro de 2017, em Belo Horizonte – MG e demais cidades informadas no documento de abertura.