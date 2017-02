PM prende dois autores de roubos na Cidade

Tweet no Twitter

Dois homens foram presos na manhã desta sexta-feira (10), quando preparavam para vender dois celulares que haviam acabado de roubar na área central da cidade.

Eles foram detidos por uma equipe da Polícia Militar próximo da antiga Praça do Cinema, em Carneirinhos.

Segundo a Polícia Militar, com os dois marginais foram encontrados além dos aparelhos, outros três celulares, vários chips e cartões de memória de celulares, uma duas porções de maconha, uma blusa usada por um deles durante a ação criminosa e diversos outros objetos que haviam sido tomado das vítimas.

Pelo menos três assaltos foram realizados pela dupla em menos de 10h, segundo a polícia.

O primeiro foi por volta das 22h30 de ontem (9), e os outros dois entre sete e oito horas da manhã de hoje, em Carneirinhos. Para enganar as vítimas um dos marginais usava um capacete de motociclista para não ser reconhecido e após a ação, saia correndo e embarcava em um veículo VW/Gol de cor vermelha, onde havia um comparsa dando cobertura. Nos três assaltos, os autores usavam o mesmo modo de ação.

Eles foram reconhecidos pelas vítimas como sendo, um morador do bairro Vale do Sol e outro do bairro São João.

De acordo com a polícia os homens assumiram os roubos e que usavam um simulacro de arma de fogo, que foi dispensada em um local ermo no bairro Rosário. A arma não foi encontrada.

Os autores receberam voz de prisão em flagrante e foram levados para a Delegacia de Polícia Civil. O veículo usado por eles foi apreendido e rebocado ao pátio do DETRAN.