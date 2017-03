PM de João Monlevade recupera moto roubada há quase dois anos no Bairro São João

Em mais uma operação de combate a roubos em João Monlevade a Polícia Militar recuperou na tarde desta quinta-feira (8), uma moto que havia sido roubada há quase dois anos em Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar durante a operação foi realizado intenso rastreamento no bairro São João, momento em que os militares avistaram o autor de 18 anos, na Rua Camélia em uma moto Dafra/Next com placa de Belo Horizonte. Foi dada ordem de parada ao condutor que empreendeu fuga sentido ao campo de futebol do bairro. Ele foi perseguido pela guarnição policial. O veículo acabou sendo abordado e durante consulta ao Sistema de informações, foi constatado que a moto era roubada no dia 19 de setembro de 2015 em BH.

O rapaz alegou ter adquiriu a motocicleta na data de 07 de março deste ano e pago por ela a quantia de R$500,00 de um morador da Rua Luiz Parandini. O suposto vendedor foi procurado pela polícia e negou o fato.

Devido alguns roubos ocorridos na cidade onde os autores utilizavam uma motocicleta de cor preta, foi mostrada a fotografia da moto para uma das vítimas de assalto, que reconheceu o veículo como sendo o utilizado no roubo.

O autor foi detido e preso. Com ele os militares encontraram ainda uma bucha de maconha e uma quantia de R$230,00. Ele recebeu voz de prisão em flagrante e o veículo foi removido ao pátio do Detran.

A Operação.

A operação da PM foi semelhante a outra realizada na cidade a cerca de 15 dias que resultou na apreensão de grande quantidade de armas, munições e drogas.

Cerca de 40 militares da 17a Companhia de Polícia Militar Independente participaram da operação que teve início às 13h30 e terminou por volta das 20h, em vários pontos da cidade com blitzes e abordagens a veículos e pessoas suspeitas.

O major André Pedrosa, comandante da unidade e o subcomantente, capitão Felipe Gaigher, participaram da operação.

Aguarde mais informações.