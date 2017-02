PM de João Monlevade apreende duas motos, uma com a numeração do chassi raspada

Um homem de 20 e outro de 19 anos de idade foram presos pela Polícia Militar de João Monlevade, na madrugada desse domingo (12) suspeito de cometerem crimes na cidade, utilizando duas motos.

Durante rastreamento de um roubo ocorrido na Avenida Armando Fajardo, horas antes, onde quatro indivíduos, sendo dois em cada motocicleta e um deles armado com um revólver 38, após a ação criminosa terem evadido sentido o bairro Cruzeiro Celeste, militares do Pelotão de Recobrimento Tático Móvel, depararam com dois suspeitos em duas motos, próximo de uma área que fica no final da Rua Inglaterra. Os veículos, segundo a PM, tinham as mesmas características das usadas no roubo.

Os militares determinaram que os dois homens desembarcassem das motocicletas e se colocassem na posição de busca pessoal, momento em que um dos condutores acelerou a motocicleta em direção dos policiais tentando se desvencilhar da abordagem, mas devido a péssima topografia do terreno e devido ao fato do local possuir somente uma entrada, e a viatura policial estar bem posicionada, o condutor não conseguiu realizar a manobra para fuga e caiu. O rapaz foi imobilizado e detido e nada de ilícito foi encontrado com ele.

No entanto durante vistoria na moto utilizada por ele, foi constatado que ela estava com a numeração do chassi raspada e que sua cor original era vermelha, porém estava pintada de preto.

O outro suspeito disse que havia encontrado a motocicleta mais cedo abandonada naquele local e resolveu chamar o comparsa para apanhá-la.

As duas motos foram apreendidas e rebocadas ao pátio do Detran.

Os dois envolvidos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil e apresentados ao delegado de plantão para demais providências.