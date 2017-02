PM de João Monlevade apreende duas armas nesse final de semana

Duas armas de fogo foram apreendidas pela Polícia Militar de João Monlevade neste final de semana.

De acordo com a PM, durante patrulhamento pelo bairro Nova Monlevade, militares da viatura do Pelotão de Recobrimento Tático Móvel, depararam com vários indivíduos sentados em uma esquina. Ao perceber que seria abordado um dos suspeitos se levantou e saiu correndo pelo quintal das casas próximas. Foi feito intenso rastreamento no local sendo localizada pela guarnição policial um revólver calibre 22, que havia sido dispensada pelo suspeito.

A segunda arma apreendida foi um revólver calibre 32, que foi localizado durante uma batida policial em uma casa no bairro Estrela Dalva, mesmo local onde no início do ano uma adolescente foi baleada com um tiro na cabeça, durante uma tentativa de homicídio.

Segundo a polícia um homem que estava em liberdade condicional foi preso.

As duas armas foram recolhidas e levadas para a Delegacia de Polícia Civil.