PM apreende mais 350 pinos de cocaína no Gabiroba

A Policia Militar realizou mais uma grande apreensão de drogas no bairro Gabiroba, foram 350 pinos de cocaína, e um homem preso por tráfico de drogas.

Por volta das 22h50 dessa quarta-feira, 1º, policiais militares realizaram uma Operação de combate ao tráfico de drogas, na rua BW-4, e abordaram um homem de 21 anos, que tentou fugir para dentro de casa ao perceber a presença dos militares.

Durante buscas na casa foram encontrados 350 pinos cheios de cocaína, quatro cartuchos intactos de calibre 38, uma balança de precisão, várias sementes de maconha e aproximadamente 50 pinos vazios para embalar cocaína.

O autor, que é aposentado do INSS foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com as drogas e materiais apreendidos.