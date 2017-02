PM apreende Carabina no Bairro São João

Mais uma arma de fogo foi apreendida pela Polícia Militar de João Monlevade no Bairro São João.

Durante patrulhamento pela Rua Jatobá, por volta das 21h10 militares da viatura do Tático Móvel foram informados que havia um homem exibindo uma arma de fogo em via pública.

De posse dessas informações os militares avistaram o suspeito identificado como ”Bola” portando um objeto, aparentemente uma arma de fogo. Ao perceber que seria abordado o homem correu e entrou no quintal de uma residência e depois em um pasto que fica nos fundos do imóvel.

Foi acionado reforço de outras viaturas que cercaram toda a área, mas o suspeito não foi localizado.

Durante varredura pelo quintal da casa onde o suspeito passou, foi encontrada uma espingarda do tipo Carabina calibre 38, carregada com 10 cartuchos intactos.

Questionado sobre a arma de fogo o proprietário do imóvel disse que estava na residência com sua esposa e filha e somente ouviu barulhos no quintal e na sequência, viu também os policiais entrando no terreno. Ele não soube informar quem seria o homem que teria invadido sua propriedade.

Mais tarde a Polícia Militar recebeu informações de que um veículo Toyota Corolla de cor prata, teria auxiliado na fuga do suspeito para a localidade conhecida como “Macacos”, em Capela Branca, Zona Rural da cidade de Bela Vista de Minas.

A arma apreendida foi levada para a Delegacia de Polícia Civil.