PM apreende arma e drogas durante “Operação Cidade Segura II” em João Monlevade

A Polícia Militar de João Monlevade realiza na manhã dessa terça-feira (31), a “Operação Cidade Segura II”, onde já foram cumpridos Mandados de Busca e Apreensão, em alguns bairros da cidade.

De acordo com a PM, após levantamentos do Serviço de Inteligência da unidade e comprovada a prática criminosa, foi solicitado junto ao Ministério Público os mandados.

Em uma casa do Bairro São João, os militares localizaram e prenderam um homem que estava de posse de um revólver calibre 38 com seis munições. Além da arma, também foi apreendida uma quantia de R$600,00, que a polícia acredita ter sido apurada com o tráfico de drogas.

Já no bairro Santa Bárbara outro homem foi preso suspeito de envolvimento com o tráfico de entorpecentes. Com ele a polícia apreendeu uma porção de maconha e diversos objetos de origem duvidosa.

Todos os envolvidos e os materiais apreendidos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil.

De acordo com a PM, a Operação Cidade Segura II é uma determinação do comando da 12ª Região de Polícia Militar, e que tem o mesmo objetivo da primeira realizada em fevereiro de 2016, ou seja, frear o avanço da criminalidade violenta, principalmente dos crimes de roubos consumados e melhorar a qualidade de vida da população, aumentando assim a sensação de segurança.

A operação está sendo desencadeada, simultaneamente, nesta terça-feira nos 97 municípios que compõem a região. Ao final dos trabalhos será divulgado um balanço geral da operação.

Aguarde mais informações…