PM apreende 100 quilos de maconha em Ipatinga

A Polícia Militar de Ipatinga fez na tarde desta sexta-feira (3) apreensão de 100 quilos de maconha. A droga era transportada num carro roubado e seria levada para um apartamento que fica no bairro Jardim Panorama.

Os militares chegaram até o carregamento após realização de operações e abordagens. O veículo com a maconha foi abordado ao chegar à garagem do prédio para descarregar. Dois homens foram presos dentro do carro e um casal no apartamento.

Além do carregamento de maconha a PM apreendeu o carro usado para transporte da droga, uma moto, quatro celulares e R$ 401,00.