Playboy divulga primeira capa com modelo plus size da história

A carioca Fluvia Lacerda é a primeira modelo plus size a aparecer na capa da Playboy, em 40 anos da revista no Brasil. A capa da edição, que será vendida exclusivamente online a partir do dia 20, foi revelada nesta segunda-feira (19).

No Facebook, a modelo comemorou a capa, fotografada em Roraima. “Nem consigo expressar o êxtase de ver esse projeto lindo concretizado”, escreveu. Fotografar na minha linda Roraima, com o apoio dos meus melhores amigos, cercada pela natureza incrível da terra que me criou… livre e empoderada pela certeza de que debaixo da minha própria pele eu posso estar, viver e concretizar tudo aquilo que quiser”.

Fluvia, que tem 36 anos e dois filhos, ainda deixou uma mensagem para os “haters”: “o corpo é meu e posso celebrá-lo do jeito que quero e bem entendo”. A modelo mora há mais de 20 anos em Nova York. Para a sessão de fotos para a Playboy, a equipe passou cerca de oito dias na floresta Amazônica, em um calor de mais de 40º.