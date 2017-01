Pizzaria é assaltada no bairro República

Tweet no Twitter

Por volta das 02h20 da madrugada desta sexta-feira (6), militares compareceram à uma pizzaria que fica na Avenida Castelo Branco, no Bairro República onde as vítimas de 41 e 25 anos de idade contaram que, no momento em que estavam fechando o estabelecimento, chegaram ao local três elementos portando armas de fogo, aparentemente um revólver calibre 22, e anunciaram o assalto.

Sob ameaças, os criminosos determinaram que as vítimas deitassem no chão.

Após o crime os bandidos fugiram levando uma quantia aproximada de R$1 mil e dois celulares.

As vítimas, segundo a polícia, não souberam informar as características dos autores e nem a rota de fuga deles.

Pouco antes do assalto uma das vítimas disse ter visto um veículo suspeito passando em frente ao estabelecimento, e suspeita que possa ser dos autores.

Segundo a Polícia Militar foi realizado rastreamento pela cidade à procura dos autores, mas ninguém foi preso.