Pimentel entrega à PM viaturas para o  Vale do Aço

Governador reafirma apoio irrestrito às forças de segurança em Minas Gerais

O governador Fernando Pimentel entregou, nesta terça-feira (7/2), em Ipatinga, no Território Vale do Aço, 40 viaturas para a Polícia Militar de Minas Gerais. O objetivo é a renovação da frota da corporação, garantindo, assim, melhores condições de trabalho para os policiais e mais segurança para a população.

Em seu discurso, Pimentel ressaltou a atenção dada pela sua gestão à segurança pública, de modo a ter uma polícia “bem equipada, organizada, bem treinada, motivada e bem remunerada”.

“Não é segredo para ninguém que temos a melhor Polícia Militar do Brasil. Isso é um patrimônio de Minas Gerais e nós temos que manter assim. Ainda mais nesse momento. Estamos assistindo, para grande tristeza nossa, no estado do Espírito Santo, cenas terríveis de violência, descontrole, colapso do serviço público da segurança. Não cabe aqui atribuir culpa a quem quer que seja, mas é um quadro devastador, que nós não queremos ver repetir em lugar nenhum do Brasil, principalmente em Minas Gerais”, afirmou o governador.

“Aqui, tenho absoluta certeza, de que a nossa segurança pública está e será preservada, pois temos a melhor corporação do país. E vai continuar sendo, com o nosso apoio, com o que pudermos fazer”, completou.

Os 40 veículos entregues para o Vale do Aço serão destinados a sete municípios da área de atuação da 12ª Região da Polícia Militar. Serão usados no policiamento urbano, rural, rodoviário e de meio ambiente de Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo, Ipaba, Santana do Paraíso, Belo Oriente e Mesquita.

Eles fazem parte de um contrato de locação de veículos (034/2016), que prevê a entrega de 625 viaturas para a renovação de parte da frota do Estado. O contrato tem vigência de 60 meses e o investimento total é de R$ 139,2 milhões.

O comandante geral da Polícia Militar de Minas Gerais, coronel Helbert Figueiró de Lourdes, destacou a atenção dada pelo governador à corporação. “É a primeira vez na história que um governador vem ao 14º Batalhão da Polícia Militar, em Ipatinga. A Polícia se sente honrada. Sou testemunha da dedicação do governador. A segurança pública é uma prioridade. Sem dúvida essas novas 40 viaturas para o Vale do Aço vão ajudar em muito o policiamento na região. Nos dois anos de Governo que se passaram, as demandas colocadas foram atendidas, o que nos traz ainda mais motivação para trabalhar”, concluiu.

Também participaram do evento o secretário de Estado de Governo, Odair Cunha, o deputado estadual Durval Ângelo, representando a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, além de prefeitos, vereadores, deputados estaduais e demais lideranças da região.