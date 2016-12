Perfeito registra boletim de ocorrências por danos em quadra poliesportiva

A Policia Militar foi acionada para fazer o registro de boletim de ocorrência de dano ao patrimônio público após uma quadra ser danificada por vândalos durante uma festividade no local.

Nesta segunda-feira, 26, por volta das 18h, o Prefeito da cidade de Sem Peixe, Domingos Sávio de Miranda Paiva, foi até o Pelotão da Policia Militar da cidade para comunicar sobre os danos causados na quadra de esporte localizada na Rua Coronel Antonio Nascimento, no centro.

O prefeito contou aos militares que no dia 18 deste mês, as dependências da quadra poliesportiva da cidade amanheceu com vários danos em suas dependências, sendo danificadas duas torneiras, um chuveiro e uma boia da descarga do vaso sanitário, sendo que estas foram arrancadas e jogadas ao solo. Foi danificado ainda a fechadura da porta de entrada do banheiro, ressaltando ainda que é necessário o registro da ocorrência para prestação de contas dos gastos públicos, disse ainda que houve uma festividade na madrugada compreendida entre os dias 17 e 18 deste mês, entretanto não tem suspeitas de quem possa ter cometido os danos no local.