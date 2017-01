Passagem em João Monlevade pode aumentar 100 %. Assunto será discutido no dia 26

O Conselho Municipal de Transportes de João Monlevade (CMT) se reúne no próximo dia 26 para discutir índices de um possível aumento da tarifa do transporte coletivo na cidade. No último encontro em dezembro, após análise de várias planilhas de custo, a sugestão foi o reajuste em 100 % da Tarifa Social – que passaria de R$ 1,00 para R$ 2,00. O valor é cobrado nos ônibus coletivos das linhas 42 (Santa Bárbara/Areia Preta) e 43 (Santa Cecília/Tanquinho II).

O aumento do preço da passagem é influenciado principalmente pelos reajustes do combustível e dos salários dos funcionários da Enscon (que detém o monopólio do transporte coletivo em João Monlevade), além do número de veículos que serão apresentados na renovação da frota no exercício 2017.

Em 1º de janeiro de 2016 a tarifa do transporte público teve o seu último aumento, passando de R$ 2,90 para R$ 3,20 (pago em dinheiro) e de R$ 2,65 para 2,90 (com o cartão Esconcard). A Tarifa Social foi mantida a R$ 1,00.