Passagem de ônibus em João Monlevade pode passar para R$ 3,60

A tarifa do transporte coletivo em João Monlevade pode passar de R$ 3,20 para R$ 3,60 (quando paga em dinheiro). Cogita-se também o aumento do valor pago no cartão Enscorcard de R$ 2,90 para R$ 3,30. Já a tarifa social pode ter reajuste de 100%, passando de R$ 1,00 para R$ 2,00.

Os novos valores foram apresentados na última quinta-feira (26), por representantes da Enscon Viação (que detém o monopólio do transporte coletivo em João Monlevade), aos membros do Conselho Municipal de Transportes de João Monlevade (CMT) e ao Setor de Trânsito e Transporte (Settran) da Prefeitura.

Os conselheiros vão analisar as planilhas apresentadas e voltam a se reunir no início da semana. Posteriormente, os valores devem ser repassados para avaliação da prefeita de João Monlevade, Simone Carvalho (PSDB). É ela quem define o reajuste ou não do valor da passagem.

O aumento do preço da passagem é influenciado principalmente pelos reajustes do combustível e dos salários dos funcionários da Enscon, além do número de veículos que serão apresentados na renovação da frota no exercício 2017.

Em 1º de janeiro de 2016 a tarifa do transporte público teve o seu último aumento, passando de R$ 2,90 para R$ 3,20 (pago em dinheiro) e de R$ 2,65 para 2,90 (com o cartão Esconcard). A Tarifa Social foi mantida a R$ 1,00.