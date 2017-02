Passagem de comando da PM de João Monlevade será na quinta-feira

Está agendada para as 10h de quinta-feira (9), a troca do comando da 17ª Companhia de Polícia Militar Independente de João Monlevade. A cerimônia será realizada no anfiteatro do Centro Educacional.

O major Jayme Alves deixa o comando da unidade e será substituído pelo major André Pedrosa do Rosário, que comandava o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Ipatinga. Antes, ele foi o responsável pelo policiamento nas cidades de Iapu e Ipaba.

Jayme Alves comandou a unidade por dois anos e três meses e será transferido para a cidade de Ipatinga.

O novo comandante da 17ª Companhia de Polícia Militar Independente, será responsável de comandar o policiamento de João Monlevade e outras 10 cidades da região do Médio Piracicaba.