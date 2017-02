Passagem de comando conjunta no 14º BPM em Ipatinga

Foi realizada no pátio do 14º Batalhão, em Ipatinga, nesta quarta-feira, 08, a solenidade de passagem de comando conjunta, presidida pelo comandante da 12ª Região da Polícia Militar, Coronel Edvanio Rosa Carneiro, que marcou a saída do Coronel Charles Generoso Baracho, que agora comandará a 19ª Região da Polícia Militar, com sede em Sete Lagoas, e assunção ao comando da unidade do Tenente-Coronel Juliano Fábio Lemos Dias. A 12ª Companhia Independente de Meio Ambiente e Trânsito passa a ser comandada pelo Major Warley Geraldo Silva, que assume após o Tenente-Coronel Ronaldo ter ingressado no quadro de militares da reserva.

O Coronel Baracho falou sobre a sensação de deixar a unidade com o dever cumprido, já que conseguiu reduzir consideravelmente a criminalidade violenta na área de cobertura do 14º Batalhão, que abrange 11 municípios. “ Busquei a interação com a comunidade, o que teve grande valia na redução de crimes como roubos e homicídios, a tropa também foi primordial, com o empenho e dedicação”.

Já o novo comandante do 14º Batalhão, Tenente -Coronel Juliano Fábio Lemos Dias, assume a unidade com a responsabilidade de melhorar ainda mais os números em Ipatinga e em toda área do Batalhão. “ Faço o compromisso com a sociedade de trabalhar muito, com a mesma qualidade do trabalho prestado pelo Coronel Baracho. Pretendo dinamizar ainda mais o trabalho ostensivo, aquele que traz a segurança no dia a a dia para a comunidade, que são as operações. Além disso, a repressão qualificada contra os bandidos que estão atuando na região”.

O Tenente-Coronel Lemos Dias lembrou ainda o reforço das viaturas terceirizadas entregues nessa terça-feira, 07, pelo governador Fernando Pimentel, e os novos soldados que chegam a unidade a partir de abril. Uma das ações previstas é o aumento nas equipes do Grupo Especializado em Prevenção Motorizada Ostensiva Rápida (GEPMOR) e Tático Móvel, com a absorção dos militares da Companhia de Policiamento Especializado, que também foi distribuidos entre as companhias de área do Batalhão.

A 12ª Companhia Independente de Meio Ambiente e Trânsito também teve uma troca de comando, o Tenente-Coronel Ronaldo Silva foi para a reserva após cinco anos a frente da unidade. “ A área da unidade é muito extensa, afinal são 97 municípios. Mas, no período que estive no comando da unidade, procurei fazer o melhor para garantir a sociedade um bom serviço prestado”.

O Major Warley Geraldo afirmou que pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelo Tenente-Coronel Ronaldo, e que terá como objetivo um trânsito mais seguro e a preservação do meio ambiente.

Durante a solenidade, os novos comandantes foram apresentados a tropa, e o Coronel Baracho e Tenente-Coronel Ronaldo foram agraciados com as insignias de suas respectivas unidades. No final do evento, a tropa desfilou em continência aos novos comandantes.