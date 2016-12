Padrasto estupra e quebra perna de menina de 2 anos

Uma menina de 2 anos foi estuprada, sofreu queimaduras e quebrou uma das pernas na noite de sexta-feira (30). A atrocidade aconteceu no bairro Nova Cintra, Região Oeste de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar (PM), o padrasto dela, que tem 20 anos, confessou o crime e foi preso.

O caso foi descoberto pouco antes das 19h, quando policiais averiguavam uma denúncia de disparo de arma de fogo em via pública. Durante o deslocamente, eles ouviram o choro insistente de uma criança, vindo de um barracão, e seguiram para o local.

Segundo a polícia, eles foram recebidos por uma testemunha, que relatou que o padrasto da criança pediu que ela ficasse no imóvel enquanto ele procurava socorro para a menina, que teria caído no banheiro.

Os policiais encontraram a criança chorando sobre uma cama. De acordo com a Polícia Militar, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local e, durante exames preliminares, além de constatar uma fratura no fêmur direito, viu que a menina apresentava lesões e sangramento nos órgãos genitais. Conforme a PM, a criança disse que foi ferida pelo padrasto. Quando o homem voltou ao imóvel, foi abordado pelos militares e levado até o quarto. A polícia informou que a criança apontou para ele e o isqueiro a gás que ele levava no pescoço. A vítima também tinha queimaduras pelo corpo.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, consta no boletim de ocorrência que o homem confessou ter estuprado a criança, e também disse que a perna dela teria quebrado durante o ato. Foi dada voz de prisão em flagrante ao padrasto, que foi levado para a Delegacia de Plantão do Barreiro.

A menina foi levada pelo Samu ao Hospital Odilon Behrens, onde ficou sob os cuidados da mãe, que estava trabalhando quando o crime ocorreu e foi avisada por populares.(EM)