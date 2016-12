Ônibus de turismo cai em ribanceira de deixa seis mortos na Bahia

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Pelo menos seis pessoas morreram, dentre elas uma criança, e outras 44 ficaram feridas, a maioria com lesões leves, em um acidente grave envolvendo um ônibus de turismo m acidente envolvendo um ônibus de turismo na manhã desta quinta-feira (29), na BR 116, entre as cidades de Poções e Boa Nova, no sudoeste da Bahia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no veículo que saiu da cidade de Arcoverde (PE) com destino a São Paulo, capital, viajava 48 passageiros e dois motoristas da empresa.

Ainda segundo a PRF, o motorista do ônibus informou que perdeu o controle da direção e saiu da pista, vindo a cair em uma ribanceira com cerca de 70 metros de altura.

Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros trabalharam no resgate das vítimas, que foram encaminhadas para hospitais da região.

A Perícia Técnica da Polícia Civil esteve no local e após colher informações que possam ajudar a apontar as causas do acidente, liberou os corpos das vítimas que foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).