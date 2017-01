Obra do DAE vai melhorar distribuição de água em vários pontos da cidade

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Por determinação da prefeita Simone Carvalho Moreira (PSDB), o DAE (Departamento Municipal de Águas e Esgotos) está concluindo a execução de uma importante obra. Trata-se de uma adutora de 200 milímetros de diâmetro e de aproximadamente 200 metros de extensão, na rua José Loureiro, no bairro Lucília, João Monlevade.

A obra, que chega até o Minibooster localizado no Areão, tem como objetivo a melhoria do abastecimento dos bairros Satélite, José de Alencar, Loanda, Belmonte, Metalúrgico, Laranjeiras, Baú e Vila Tanque.

A construção da referida adutora (obra esperada há cerca de 10 anos) contempla a primeira etapa de um projeto com 3 obras importantes, que visam melhorar, também, além do abastecimento de toda a região citada, a região da bacia de Carneirinhos (envolvendo bairros como Rosário, Vale do Sol, Novo Horizonte, Mangabeiras e Alvorada).

Este projeto, que começou este ano, tem sido considerado como uma das obras prioritárias pela prefeita Simone Moreira, buscando-se a otimização no abastecimento em vários pontos da cidade.

Acompanhada pelo diretor do DAE, Cleres Roberto, a prefeita Simone Moreira esteve visitando as obras na rua José Loureiro.