Nova iluminação do estádio é inaugurada com jogo de futebol

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

A Prefeitura de Monlevade, através da Secretaria de Serviços Urbanos e da Secretaria de Esportes e Lazer, inaugurou ontem (21), a nova iluminação do Estádio Louis Ensch.

O descerramento da placa foi realizado pelo prefeito Teófilo Torres, acompanhado do deputado estadual Tito Torres, do presidente da Câmara Municipal Djalma Bastos e do secretário de Esportes Mário César da Silva.

Após o descerramento, foi realizado um jogo de futebol, entre os servidores da Câmara e os servidores da Prefeitura. O time da Prefeitura foi o campeão, com o placar de 7 a 1.