Notificações de febre amarela em BH preocupam autoridades mineiras

De acordo com o último informa da Secretaria Estadual de Saúde subiu para 75 o número de mortes por febre amarela em Minas Gerais.

Até agora foram notificados 995 casos da doença no estado. Desses, 57 foram descartados e outros 208 confirmados. Com relação aos óbitos, há 169 suspeitos e desses 75 foram confirmados.

A situação já preocupa a capital Belo Horizonte. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, cinco moradores foram internados com suspeita de febre amarela. No entanto, a secretaria trabalha com a possibilidade de todos os casos tenham contágio no interior.